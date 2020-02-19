Ученые: Время суток влияет на деятельность мозга

19.02.2020, 12:30, Разное

В течение дня деятельность мозга снижается, выявили исследователи инженерного факультета Национального университета Сингапура. Несмотря на явное влияние циркадных ритмов на физиологию, большинство исследований функций мозга не сообщают и не учитывают влияние времени суток на их результаты.

Циркадные ритмы управляют различными аспектами физиологии, включая циклы сна и бодрствования, познание, экспрессию генов, регуляцию температуры и эндокринную передачу сигналов. Чтобы восполнить пробел в знаниях, команда проанализировала данные функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ) приблизительно 900 субъектов, которые были отсканированы с 8:00 до 22:00 в два разных дня в рамках проекта Human Connectome. Многочисленные исследования показали, что глобальный сигнал мозга колеблется сильнее, когда кто-то испытывает сонливость, и колеблется меньше, когда человек более насторожен. Основываясь на известных циркадных колебаниях сонливости, авторы выдвинули гипотезу, что глобальные флуктуации сигнала будут самыми низкими утром, увеличиваются в середине дня и уменьшаются вечером.

Вместо этого они наблюдали кумулятивное снижение глобальных колебаний сигнала в течение дня. Время суток также было связано с заметным снижением функциональной связности в состоянии покоя — коррелированной активности между различными областями мозга, когда не выполнялась явная задача.

На глобальный сигнал МРТ влияют многие факторы, и между людьми наблюдаются существенные различия. К примеру, деятельность мозга также зависит от сна, употребления кофе и других бодрящих напитков, отметили исследователи. Также полученные результаты объясняют, почему большинство людей предпочитают употреблять кофе сразу после сна или в обед.