Песков прокомментировал отставку Суркова

19.02.2020, 12:30, Новости дня

Президент Владимир Путин встречался со своим бывшим помощником Владиславом Сурковым, тот покинул пост по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Они встречались, он был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и талант, без преувеличения, талант Суркова найдет свое применение… У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, где будет работать Сурков после освобождения от должности помощника президента.

«Я не берусь что-то прогнозировать, просто здесь никаких нет сомнений, что он может быть задействован на самых разных направлениях, не только на украинском», – добавил он, отвечая на вопрос о том, будет ли дальнейшая работа Суркова связана с Украиной.

Также Песков, отвечая на уточняющий вопрос о том, почему Сурков принял решение покинуть свой пост, сказал: «Нет, неизвестно. Наверное, вы вольны к нему обратиться и спросить это».

Напомним, во вторник президент Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.