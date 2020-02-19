Одногруппник высказался о задержанном за терроризм подростке в Керчи

19.02.2020, 12:30, Новости дня

Задержанного по подозрению в подготовке терактов в Керчи студента в колледже не обижали, рассказал его одногруппник.

Молодой человек рассказал РИА «Новости», что его знакомый – «обычный и веселый парень», он не верит в то, что тот мог последовать примеру Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в своем колледже в 2018 году.

«Не говорил, что конфликт был с кем-то. Да и не обижали его в колледже… Он как все. Обычный парень», – рассказал собеседник.

Власти Крыма проводят проверку качества проводимой профилактической работы по противодействию экстремизму в двух образовательных учреждениях, которых планировали подорвать подростки, сказала министр образования региона Валентина Лаврик, информирует ТАСС.

«Мы сейчас проверяем воспитательную систему школы и колледжа, откуда подростки, в частности профилактические меры, которые предпринимались. Проводим проверку и в Керчи и обратили внимание руководителей всех образовательных организаций на план по противодействию экстремизму. У нас эта работа плановая, но мы еще раз обратили внимание, потому что от такой ситуации, как в Керчи, никто не застрахован», – отметила чиновница.

По ее словам, в Крыму не усилили мер безопасности, поскольку «в этом нет необходимости».

Она отметила, что задержанные подростки не состояли на учете в правоохранительных органах.

Напомним, в Керчи задержали подростков, готовящих террористические акты в двух образовательных учреждениях. Позже ФСБ опубликовала видео задержания подростков.

По данным следствия, подростки успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных.

Делом о подготовке терактов занялась специальная группа следователей.



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