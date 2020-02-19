Сын певицы Екатерины Семеновой попал в больницу с микроинсультом

19.02.2020, 12:30, Новости дня

В Москве госпитализировали 34-летнего сына певицы Екатерины Семеновой Ивана Батурина. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского с микроинсультом, передает телеканал "360".

По данным канала, Батурина уже осмотрел невролог. Сейчас сына певицы находится в реанимации. Подробностей о его состоянии не приводится.

Батурин, как и его родители, занимается музыкой в качестве продюсера и звукорежиссера. В 2009 году у него родился сын Матвей.

18 февраля сообщалось, что в больницу с микроинсультом попал телеведущий Дмитрий Дибров. Ему стало плохо на сеансе в кинотеатре "Октябрь". Врачи рекомендовали Диброву остаться в больнице на 7-10 дней.

 



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