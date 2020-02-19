Ученые: Гипоксия вызывает опасную сердечную аритмию

19.02.2020, 12:30, Разное

Низкий уровень кислорода в сердце вызывает опасные для жизни аритмии, даже внезапную смерть. Ученые Калифорнийского университета в результате исследования установили, что в течение нескольких секунд при низких уровнях кислорода (гипоксия) белок, называемый небольшим убиквитиноподобным модификатором (SUMO), связывается с внутренней частью натриевых каналов, которые отвечают за запуск каждого сердцебиения. Даже незначительные задержки вызывают опасную аритмию сердца.
Каналы в сердце продолжают открываться, установили специалисты, даже тогда, когда они должны быть закрыты, в результате в сердце попадает мощный поток натрия, что вызывает сбои в ритме работы органа. Каждое сердцебиение начинается, когда натриевые каналы открываются и ионы попадают в клетки сердца — это запускает потенциал действия, который заставляет сердечную мышцу сокращаться. При нормальном функционировании натриевые каналы быстро закрываются после открытия и остаются закрытыми. После этого калиевые каналы открываются, ионы покидают сердечные клетки, и потенциал действия своевременно заканчивается, поэтому мышцы могут расслабиться, готовясь к следующему удару. Если натриевые каналы вновь открываются и вызывают поздние натриевые токи, как это наблюдалось в этом исследовании с низким уровнем кислорода, потенциал действия увеличивается, и новая электрическая активность может начаться до того, как сердце восстановится.

Новое исследование показывает, как быстрое открытие сердечных натриевых каналов на клеточной поверхности вызывает позднее поступление натрия в ответ на гипоксию, проблему, с которой сталкиваются многие люди с болезнями сердца. Информация, полученная в ходе исследования, предлагает новые цели для терапии и предотвращения аритмии, связанной с сердечными приступами, хронической сердечной недостаточностью и другими опасными для жизни заболеваниями сердца.



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