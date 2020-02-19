Мнение: Коронавирус отступает?

19.02.2020, 12:25, Разное

Хорошая новость! Более 140 россиян и граждан стран СНГ, которых в начале февраля вывезли из Китая и изолировали в Тюменской области, освобождены!

Ни у кого из них китайская зараза не обнаружена! 62 человека сегодня утром уже прилетели из Тюмени в Шереметьево…

А в Японии завершился карантин на круизном лайнере Diamond Princess. Заразилось там 542 человека, но тех, до кого коронавирус не добрался, все-таки значительно больше. Из 24 россиян, находившихся на борту лайнера, коронавирус добрался до двоих…

Пришла хорошая новость и из Китая. За минувшие сутки китайские врачи выявили 1749 новых зараженных инфекцией. Но при этом – за сутки из больниц выписали 1824 пациентов. И это впервые, что количество вылеченных превысило количество новых выявленных зараженных.

Вот я и подумал, может коронавирус отступает? Или это не отступление, а затишье, притупление бдительности людей перед новой, более мощной вспышки?