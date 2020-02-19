Чиновника Минобороны оштрафовали за вымогательство взятки за скафандр для МКС

19.02.2020, 12:24, Новости дня

235-й гарнизонный военный суд признал бывшего замглавы одного из военных представительств Минобороны майора Александра Кузьмина виновным в получении взятки в крупном размере за скафандр, необходимый космонавтам на МКС. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Его приговорили к штрафу в размере 2,1 млн рублей.

По версии следствия, в 2018 году Александр Кузьмин, будучи замначальника 704-го военного представительства Минобороны, вымогал 200 тысяч рублей у подмосковного «НПП «Звезда»», которое выпускает скафандры. Кузьмин требовал взятку в обмен на согласование испытаний и приемки скафандра «Орлан-МКC», предназначенного для исследований в открытом космосе.

Представитель НПП взаимодействовал с Кузьминым под контролем оперативников, которые фиксировали все детали переговоров. Передачу взятки контролировали сотрудники ФСБ. Всего бывший замглавы получил 200 тысяч рублей, часть денег была передана наличными, а часть перечислена Кузьмину на банковскую карту. В результате все испытания и приемка «Орлана-МКС» прошли успешно, и в июне 2018 года он был отправлен на МКС.

В ноябре 2018 года Кузьмина задержали и доставили в военный следственный отдел СКР по Люберецкому гарнизону, где подозреваемый написал явку с повинной. Кузьмин частично признал свою вину, сообщив, что требовал только 100 тысяч рублей. Обвиняемый пояснил, что вымогал деньги из-за невыплаты годовой премии.

По сообщению «Коммерсанта», для взыскания штрафа было арестовано имущество офицера. Также по решению суда Кузьмин лишен права в течение двух лет занимать должности с организационно-распорядительными полномочиями в госорганах и местном самоуправлении.

Как отмечает издание, Кузьмина нет в базе должников судебных приставов, что означает, что штраф бывший замглавы выплатил.