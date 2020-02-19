На Свидетелей Иеговы в Биробиджане завели восемь уголовных дел

19.02.2020, 12:22, Новости дня

В Биробиджане следователи возбудили уголовные дела в отношении восьми последователей Свидетелей Иеговы. Их подозревают в участии в деятельности экстремистской организации, сообщает сайт «Свидетели Иеговы в России».

6 февраля статус подозреваемых получили шесть жительниц Биробиджана. Мужья и сыновья пятерых из них уже проходили обвиняемыми по делам о деятельности Свидетелей Иеговы. Спустя неделю уголовные дела были возбуждены в отношении еще двух жителей Биробиджана.

По версии следствия, они возобновили деятельность ликвидированной в 2016 году местной религиозной организации Свидетелей Иеговы в Биробиджане, а также «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России».

Всего в Биробиджане в отношении верующих возбуждено 19 уголовных дел.

В 2017 году Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. 7 февраля 2020 года Росфинмониторинг включил более 200 последователей этого религиозного течения в список организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.