На Свидетелей Иеговы в Биробиджане завели восемь уголовных дел

19.02.2020, 12:22, Новости дня

Печать книг, журналов, бланков и учебных пособийВ Биробиджане следователи возбудили уголовные дела в отношении восьми последователей Свидетелей Иеговы. Их подозревают в участии в деятельности экстремистской организации, сообщает сайт «Свидетели Иеговы в России».

6 февраля статус подозреваемых получили шесть жительниц Биробиджана. Мужья и сыновья пятерых из них уже проходили обвиняемыми по делам о деятельности Свидетелей Иеговы. Спустя неделю уголовные дела были возбуждены в отношении еще двух жителей Биробиджана.

По версии следствия, они возобновили деятельность ликвидированной в 2016 году местной религиозной организации Свидетелей Иеговы в Биробиджане, а также «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России».

Всего в Биробиджане в отношении верующих возбуждено 19 уголовных дел.

В 2017 году Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. 7 февраля 2020 года Росфинмониторинг включил более 200 последователей этого религиозного течения в список организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга

31.01 / Чиновники пытались завладеть элитными землями под Киевом, общей стоимостью 930 млн грн – СБУ

01.02 / Количество отказов украинцам во въезде в Польшу выросло на четверть – исследование

12.01 / Трамп призвал руководство Ирана перестать убивать протестующих

06.12 / Определены сроки запуска в серию двигателя для Ка-62

17.01 / Подозреваемый в подготовке теракта в Берлине оказался племянником Чеченского Геббельса

09.02 / Предложена новая методика борьбы со стрессом

02.12 / Первые снимки Huawei P40 Pro появились в Сети

03.02 / Жители Греции пока не почувствовали улучшений в экономике страны

04.12 / В Бундестаге задумались о наказании для США и Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика