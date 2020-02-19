Пекин отреагировал на запрет въезда в Россию китайцам

19.02.2020, 12:19, Новости дня

Введенные российской стороной ограничительные меры, касающиеся запрета въезда на ее территорию китайских граждан, являются временными и обусловлены национальными интересами России, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Российская сторона заранее по дипломатическим каналам проинформировала Китай [о своем решении]. РФ убеждена, что Китай победит в борьбе с эпидемией, и она также выразила твердую поддержку КНР. Из-за необходимости обеспечения национальных интересов и борьбы с распространением заболевания [российской стороной] были приняты ограничительные меры, которые не предусматривают полного запрета на поездки между двумя странами, а являются временными инициативами, которые будут скорректированы или даже отменены, как только ситуация улучшится», – передает ТАСС слова дипломата

Он также отметил, что «в отношении отдельных групп, которых затронули ограничения, в частности студентов, которые не могут вернуться в Россию, российской стороной будет предпринят ряд мер, таких как дистанционное обучение, чтобы данная ситуация не оказала влияния на общий объем изучаемых учебных программ».

«Россия и Китай являются крупнейшими соседями. Мы уделяем большое внимание комплексу мер, принимаемых российской стороной в борьбе с эпидемией. Мы также отмечаем, что российская сторона неоднократно выражала поддержку Китаю и оказала нам значительную помощь. Рассчитываем, что международное сообщество, в том числе и Россия, будут и дальше оказывать поддержку, объективно оценивать ситуацию с распространением эпидемии, примут меры для скорейшей корректировки ограничительных мер и сделают так, чтобы контакты и сотрудничество в различных областях не пострадали», – подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Тем временем Роспотребнадзор заявил, что новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в РФ не выявлено.

«За период мониторинга зарегистрировано 1067 больных с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 93 заболевшим – респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 66 – грипп А, 51 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, в 27 случаях – сезонная коронавирусная инфекция, у 45-х заболевших микстинфекции, 2 – новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство с 20 февраля временно приостановит въезд граждан Китая, направляющихся в Россию для осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях.