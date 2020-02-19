Жена Бабкина показала восьмимесячного сына

19.02.2020, 12:18, Новости дня

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала в Instagram снимок сына Елисея.

На фото он запечатлен с домашними питомцами – котами Кокосом и Цеей.

«Нашему Лисенку восемь месяцев», – написала она.

Бабкина рассказала, что ребенок ползает, сам садится, любит стоять в горке, сам встает, держась за что-то.

«Из новенького в еде – иногда добавляю в супик мясную консервочку и на ночь даю безмолочную кашку», – рассказала она.

Бабкина уточнила, что в рацион ее младшего сына также входят кефир, творог, фруктовое пюре, грудное молоко, овощной суп.

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Нашему ЛИСёнку * 8 месяцев. Время * Только вчера писала про 7 месяцев. Сегодня уже 8. За этот месяц столько всего произошло! Елисей пополз. Сам садится. Любит стоять в горке ( на вытянутых ручках и ножках). Сам встаёт, держась за что-то. Из новенького в еде- иногда добавляю в супик мясную консервочку и на ночь даю безмолочную кашку. Распорядок дня: * Просыпаемся 9-9.30- кефирчик+ творожок+фруктовая пюрешка (50-100-120 гр) * 10.45-11.00- грудное молочко. И гулять. * 13.30-14.00- приходим домой. Грудное молочко. * 16.00- супик овощной, овощной с мяском (50-70 гр) * 17.00- грудное молочко. Гулять * 19.00-19.30- грудное молочко * 21.00- купание * 21.30- безмолочная кашка( 50-100 гр)+грудное молочко * 3.00-4.00- грудное молочко * 7.00- грудное молочко #елисейбабкин #8меяцев #меню_елисеябабкина_8месяцев *

Публикация от snezhana_babkina (@snezhana_babkina) 18 Фев 2020 в 3:15 PST

О беременности Снежаны Бабкиной стало известно в марте 2019 года. 18 июня она родила мальчика Елисея.

Сергей и Снежана Бабкины воспитывают девятилетнюю дочь Веселину и 13-летнего сына Артура.

У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.