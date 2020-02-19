Мнение: Страна неудачников

19.02.2020, 12:16, Разное

Раньше, когда Америка ещё была великой, она была пронизана духом постоянного соперничества. Всё начиналось ещё со школы: в американских школах считалось абсолютной нормой рваться наверх, расталкивая локтями других, чтобы или стать номером первым, или хотя бы подняться повыше в школьной иерархии. Помните, у Пола Грэма, в статье «за что не любят ботанов»?

https://olegmakarenko.ru/38494.html

Альберти, которого можно считать архетипом Человека Ренессанса, писал, что «любое искусство, каким бы оно ни было незначительным, требовало абсолютного посвящения от того, кто хотел достичь в нём высот». Я удивлюсь, если узнаю, что кто-то в мире добивается чего-то сильнее, чем американские старшеклассники добиваются популярности. Морские десантники и врачи-нейрохирурги просто лентяи по сравнению с ними. Они изредка берут отпуска, кое-кто даже заводит хобби. Американский тинэйджер добивается популярности каждый час бодрствования, 365 дней в году.

Я не хочу сказать, что они делают это сознательно. Конечно, некоторые из них – настоящие маленькие Макиавелли, но большинство искренне пытается соответствовать обществу.

Например, подростки придают огромное значение одежде. Они не думают, что одеваются для того, чтобы стать популярными. Они одеваются, чтобы хорошо выглядеть. Но для кого? Для других детей. Мнение других детей является определяющим, и не только в том, что касается одежды, но и практически в любых вещах, вплоть до походки. И каждое усилие, которое они предпринимают, чтобы поступать «правильно», это также, сознательно или нет, и усилие, чтобы стать более популярным.

Дух соперничества сохранялся и дальше, во взрослом возрасте. Как сказал Ламар на прикреплённом к посту видео, «Если есть награда, которую можно получить, я хочу её получить, и мне безразлично, о чём идёт речь. Я всегда иду до конца, играю по-крупному, иду на всё, не останавливаясь. Если есть таблица результатов, я хочу быть на самом верху, и чтобы рядом с моим именем стояло «победитель»». Это очень по-американски: в то время как для австралийцев, например, главное — участие, то старой доброй Америки, которую мы знаем по фильмам и книгам, главное — это победа.

«Я предпочту быть первым в захудалой галльской деревушке, чем вторым в Риме», — сказал Юлий Цезарь своим друзьям, когда его армия перешла через Альпы и остановилась у какого-то бедного варварского городка. Под словами великого римского полководца подписался бы раньше любой житель США. Американская мечта подразумевала вполне определённую стратегию успеха: бороться, превозмогать, идти вперёд и, опираясь на собственные силы, стать в итоге победителем.

План действий был ясен из книг условного Хайнлайна и фильмов с условным Сталлоне. Начав с плачевного положения, неудачник должен был работать над собой, прокачиваться и, стиснув зубы, становиться лучше, чтобы победить в итоге предыдущего чемпиона. Локус контроля, — источник успеха, — был раньше в США сугубо внутренним: было принято считать, что волевые, смелые и трудолюбивые люди добиваются заслуженного успеха, в то время как слабые, трусливые и ленивые обречены оставаться где-то на нижних строчках турнирных таблиц.

Так вот, это время ушло. К власти в США пришли социалисты-леваки, которые заменили мудрость Шварценеггера, — «Силу порождает борьба», — на мудрость Маркса, — «Бытие определяет сознание».

Если раньше американцы считали, что неудачники просто плохо старались, то теперь американцы говорят, что с неудачниками как раз всё в порядке, и что проблема на стороне победителей, которые достигли своего положения благодаря какому-то несправедливому преимуществу.

Американец больше не может сказать, что он много и тяжело работал, превозмогал трудности, и пришёл в итоге к заслуженной победе. Ему немедленно ответят: «чек йо привиледжес», — «проверь свои привилегии». Ты стал богатым, потому что ты белый. Или тебе помогли родители. И, вообще, у тебя были родители, в то время как я, бедный негр из гетто, не видел своего отца даже на фотографии…

Основы идеологии американских социалистов сейчас примерно следующие:

1. Человек не может ничего добиться сам, своим трудом.

2. Мы есть сумма наших детских травм.

3. Все успехи людей — это следствие незаслуженных привилегий.

4. Преступно и несправедливо требовать от людей напрягаться.

5. Победители серьёзно виноваты перед неудачниками.

Забавный пример. В сообществе любителей компьютерных игр есть поговорка «гит гад» («git gud»), искажённое «гэт гуд», «становись лучше». Эту реплику адресуют тем, кто плохо играет: дескать, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива, просто научись нормально играть, и тогда сам будешь смеяться над своими сегодняшними жалобами:

https://knowyourmeme.com/memes/git-gud

https://www.reddit.com/r/darksouls/comments/1lk4hk/now_heres_a_movie_id_watch/

Так вот, поговорку «гит гад» леваки считают эйблистской, то есть направленной против инвалидов. По их мнению, жестоко и несправедливо требовать играть лучше от человека, который играет плохо. Цитирую типичный твит:

https://twitter.com/i/web/status/1114247406797955084

Единственный «гит гад», который я хочу слышать, адресован людям, которым следует научиться состраданию. Им надо становиться лучше в том, чтобы быть любящими, понимающими, сострадательными. Становиться лучше в признании и обработке собственной травмы, которая заставляет их набрасываться на других. Становиться лучше в желании быть хорошими людьми.

А вот статья с заголовком, который говорит сам за себя: «Физический стеклянный потолок — когда ментальность «гит гад» становится эйблистской».

https://www.pastemagazine.com/articles/2017/10/the-physical-glass-ceiling-when-the-git-gud-mental.html

Характерно, что автор статьи нахваливает «Одиссею Ассасина». Игру делала крупная, держащая нос по ветру корпорация, так что она вырезала из игры сложные механики, которые могли бы доставить неприятное жжение неумелым игрокам, и добавила в сюжет (в качестве компенсации) лошадиную дозу гомоэротики:

https://olegmakarenko.ru/1619971.html

Если раньше Америка была страной победителей, в которой стыдно было быть неудачником, то теперь Америка стала страной неудачников, в которой стыдно добиваться в чём бы то ни было успеха. Ушедшие в прошлое Соединённые Штаты Америки стали сверхдержавой в том числе благодаря тем самым индивидуалистам, которые рыли землю копытом и шли вперёд, игнорируя любые преграды. На смену этим заносчивым победителям пришли плаксы и нытики, которые сидят, обнявшись, и перечисляют друг другу неустранимые причины своих неудач.

Возможно, современные американцы надеются, что минус на минус дадут плюс, и общество, в котором поговорка «становись лучше» считается подлой, станет в итоге сильнее. Возможно, они просто не способны оторваться от расчёсывания своих обид и не осознают, куда заведёт их инфантилизм. В любом случае, будет весьма интересно посмотреть на дальнейшее развитие событий. Полагаю, Социалистические Штаты Америки так или иначе сумеют своим примером преподать остальной планете важный урок.