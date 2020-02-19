Власти Франции начали расследование в отношении Петра Павленского

19.02.2020, 12:14, Новости дня

Французские власти открыли официальное расследование в отношении российского художника-акциониста Петра Павленского после публикации в интернете чата сексуального характера, вынудившей одного из ближайших помощников президента Эммануэля Макрона снять свою кандидатуру с выборов мэра Парижа.

Парижская прокуратура сообщила, что Павленский был отпущен из полицейского участка во вторник вечером, после того как он был доставлен на допрос в воскресенье.

Павленскому, который живет во Франции с 2017 года, предъявлены обвинения в нарушении неприкосновенности частной жизни.

В отношении его девушки также ведется официальное расследование, сообщили в прокуратуре, отметив, что им не разрешается общаться друг с другом.

42-летний Бенжамен Гриво, ключевой член партии Макрона «Вперед, Республика!», на прошлой неделе заявил, что он решил снять свою кандидатуру с муниципальных выборов, которые пройдут в марте.

Павленский утверждал, что он опубликовал скриншоты онлайн-чата, участниками которого, по его словам, были Гриво и некая женщина, которая не является его женой.

Чат содержал видео, показывающее мужские гениталии. Гриво не оспаривал того, что он оправлял эти сообщения.

Во Франции официальное расследование не обязательно приводит к судебному разбирательству.

Французские политики со всего спектра осудили утечку приватного материала. По мнению многих, она является недопустимой американизацией политики во Франции, где частная жизнь политиков считается закрытой для обсуждения темой.

Известность Павленскому принесли его перформансы в том числе с прибиванием его мошонки к брусчатке Красной площади, поджогом дверей здания ФСБ в Москве и Банка Франции.