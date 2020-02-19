Россиян предупредили о нашествии кровожадных пьяных гусениц

19.02.2020, 12:12, Разное

Представители Комитета лесного хозяйства Московской области предупредили жителей региона о пробуждении шерстяных каннибалов-пьяниц. Этих гусениц опасно брать в руки, сообщает «Подмосковье сегодня».

Такое страшное название личинки коконопряда травяного получили из-за склонности убивать своих сородичей ради пищи. Они много пьют, и если вокруг нету жидкости – нападают на себе подобных и «выпивают» их. Для человека такие гусеницы опасности не представляют, но трогать их не стоит: тела шерстяных каннибалов покрыты хрупкими волосками, которые ломаются и попадают под кожу, вызывая раздражение. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / В Москве арестовали мужчину за госизмену

19.12 / Какие подводные камни шоу Рудковской несет для семьи

06.01 / Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь

19.12 / Ксения Собчак разругалась с мужем Оксаны Лаврентьевой из-за «голых» фотографий

25.01 / Lada Vesta оснастят новой цифровой панелью

27.12 / Героическая оборона Севастополя – это история про героический украинский народ

31.12 / Певица Нюша не просила помощи у мужа в уходе за дочерью из-за гордости

19.12 / Новый марсоход НАСА успешно сдал на права

26.01 / Исследование: У живущих возле оживленных дорог детей менее развит головной мозг

14.02 / Мнение: О феноменальных плодах одной русофобской политики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика