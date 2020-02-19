Россиян предупредили о нашествии кровожадных пьяных гусениц

19.02.2020, 12:12, Разное

Представители Комитета лесного хозяйства Московской области предупредили жителей региона о пробуждении шерстяных каннибалов-пьяниц. Этих гусениц опасно брать в руки, сообщает «Подмосковье сегодня».

Такое страшное название личинки коконопряда травяного получили из-за склонности убивать своих сородичей ради пищи. Они много пьют, и если вокруг нету жидкости – нападают на себе подобных и «выпивают» их. Для человека такие гусеницы опасности не представляют, но трогать их не стоит: тела шерстяных каннибалов покрыты хрупкими волосками, которые ломаются и попадают под кожу, вызывая раздражение.