Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Люди Януковича предлагали мне продать бизнес. После этого пришлось усиливать охрану

19.02.2020, 12:06, Новости дня

Совладелец «АТБ-Маркет», украинский бизнесмен Геннадий Буткевич сообщил, что его бизнес пытались в свое время выкупить люди из окружения четвертого президента Украины Виктора Януковича. Об этом он сказал в интервью основателю издания «ГОРДОН», журналисту Дмитрию Гордону.

«Поделиться – нет. Но продать предлагали…. Цена не обговаривалась. Смотрели в глаза и говорили: «Не хотели бы продать компанию?» – отметил Буткевич.

Бизнесмен подчеркнул, что «безусловно» отказывался от сделки, а также утвердительно ответил на вопрос, приходилось ли после этого усиливать охрану.

Он заявил, что не знает наверняка, в курсе ли был Янукович, что люди из его окружения пытаются купить бизнес у Буткевича.

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«АТБ-Маркет» основан в 1993 году. У компании три совладельца: Буткевич, Виктор Карачун и Евгений Ермаков.

По данным Буткевича, товарооборот сети в 2019 году составил 128 млрд грн.

Янукович был президентом Украины с 2010 года до начала 2014-го, после чего сбежал из страны на фоне Евромайдана.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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