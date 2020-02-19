SpaceX собирается отправить туристов в космос в 2021 году

19.02.2020, 12:06, Новости дня

Компания космического туризма Space Adventures заключила соглашение со SpaceX о полете четырех туристов в космос на корабле Crew Dragon. Об этом 18 февраля сообщается на сайте Space Adventures.

Как говорится в сообщении, в космос будут отправлены четыре человека, которые побьют мировой рекорд по высоте космического полета туристами.

«Эта историческая миссия проложит путь к тому, чтобы сделать космические полеты возможными для всех людей, которые мечтают о них, и мы рады работать с командой Space Adventures в этой миссии», – сказала президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.

В комментарии Space.com представители Space Adventures рассказали, что миссия продлится до пяти дней и может начаться уже в конце 2021 года. Уточняется, что в рамках запуска космических туристов Crew Dragon не будет осуществлять стыковку с международной космической станцией.

На сегодняшний день Space Adventures организовала восемь орбитальных полетов на международную космическую станцию для семи клиентов: американского мультимиллионера Денниса Тито в 2001 году, южноафриканского предпринимателя Марка Шаттлворта в 2002 году, американских предпринимателей Грега Олсена в 2005 году и Ануше Ансари в 2006 году, соучредителя Microsoft Чарльза Симони (дважды) в 2007-м и 2009 годах, разработчика компьютерных игр Ричарда Гэрриота в 2008 году и основателя Cirque du Soleil Ги Лалиберте в 2009 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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