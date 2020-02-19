На место Меркель появился еще один кандидат

19.02.2020, 12:06, Новости дня

Председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Реттген хочет стать кандидатом в канцлеры.

Также в числе кандидатов на должность председателя Христианско-демократического союза (ХДС) премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, экс-глава фракции консерваторов ФРГ Фридрих Мерц и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

На прошлой неделе председатель партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что уходит с этого поста и не будет баллотироваться в канцлеры. Она считалась преемницей Ангелы Меркель. Именно Крамп-Карренбауэр должна была вести партию на следующие выборы в Бундестаг, которые состоятся осенью 2021-го, сообщает ТАСС.

Однако политик приняла решение об отставке из-за скандала на выборах в Тюрингии, где победил представитель партии "Свободных демократов". Его кандидатуру вместе с ХДС поддержали правые из "Альтернативы для Германии". Меркель лично подвергла критике итоги выборов.



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