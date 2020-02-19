Китайские врачи вылечили от коронавируса двух самых маленьких пациентов в стране

19.02.2020, 12:06, Новости дня

В Китае вылечили двух самых маленьких пациентов, заразившихся коронавирусом COVID-2019. Это дети в возрасте двух и пяти месяцев, сообщает агентство "Синьхуа".

Пятимесячную девочку выписали из больницы в городе Фучжоу (провинция Фуцзянь). Девочка стала самым маленьким пациентом с коронавирусом в провинции. Ребенка госпитализировали в стабильном состоянии после того, как у него обнаружились первые симптомы болезни. Для такой маленькой пациентки был разработан специальный план лечения.

A 5-month-old infant infected with the novel #coronavirus has been discharged from hospital in southeast China's Fuzhou City. #FightVirus pic.twitter.com/IwQPDr2iMb

— China Xinhua News (@XHNews) February 19, 2020

17 февраля стало известно о выздоровлении двухмесячной девочки, которую лечили в одной из больниц провинции Гуандун в течение 13 дней. Ее семья прибыла туда в конце января из Уханя, где впервые была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Вирус обнаружили также у старшего брата и бабушки ребенка. Китайские специалисты отмечают, что коронавирусом зачастую заражаются целые семьи, поскольку он передается при тесном контакте с больным.

По последним данным китайских властей, число жертв коронавируса в стране превысило 2 тысячи человек. Число заразившихся с начала вспышки заболевания составило почти 75 тысяч человек, при этом вылечились 14,3 тысячи.



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