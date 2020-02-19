В Тернопольской области 17 студентов колледжа госпитализировали с пищевым отравлением

19.02.2020, 12:06, Новости дня

В Тернопольской области 17 студентов колледжа были госпитализированы после пищевого отравления. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

Пострадавшие находятся в инфекционном отделении Збаражской больницы. Возраст больных – от 15 до 18 лет. Еще трое человек проходят обследование.

Все студенты жаловались на общую слабость и диарею.

Правоохранители и эксперты устанавливают причины массового отравления. В колледже работают специалисты Госпродпотребслужбы. Они отбирают образцы еды в столовой, проверяют продукты, которые дети привезли из дому, а также обследуют комнаты, где проживают студенты.

Пострадавшие говорят, что не все в день отравления питались в общей столовой, один из студентов угощал их домашней едой.

Состояние всех пострадавших не тяжелое. 

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в Тернопольском профессиональном колледже с усиленной военной подготовкой.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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