Квартиры в новостройках России за 6 лет подорожали на 40 процентов

19.02.2020, 12:06, Новости дня

За шесть лет — с 2014-го по 2019 год средняя стоимость жилья в новостройках в крупных городах РФ подскочила на 38,6 процента — до 107,3 тысячи рублей за 1 квадратный метр, согласно статданным.

В январе 2020 года стоимость 1 квадратного метра в крупных городах выросла до нового рекорда. Москва лидирует по дороговизне жилья – около 177 тысяч рублей за квадратный метр.

В 2009-2010 годах было снижение цен, а затем цены росли 4 года до кризиса 2014–2015 годов. В 2016 году рынок стал восстанавливаться из-за снижения ипотечных ставок.

Последние 2 года в стране был ипотечный бум и высокий спрос на жилье. Самый заметный скачок цен на первичное жилье произошел в 2019 году, приводит "Известия" данные статистики.

В ближайшие годы цены на жилье могут вырасти на 25 процентов из-за новых правил строительства — дома строятся только за счет кредитов, а не на деньги дольщиков.