Владимир Путин поздравил Юрия Антонова с 75-летием

19.02.2020, 12:06, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летием композитора и певца Юрия Антонова. Глава государства пожелал народному артисту РФ здоровья, успехов и всего наилучшего.

"Вы неизменно трудитесь вдохновенно, с полной душевной отдачей, щедро дарите почитателям эстрадного искусства замечательные песни", – сказано в тексте телеграммы, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Путин отметил "мелодичные и узнаваемые" песни артиста, пользующиеся искренней любовью слушателей разных поколений.

Певца также поздравил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил уникальный творческий стиль артиста.

"Без Ваших лирических мелодий невозможно представить современную отечественную эстраду. В них – особый мир, наполненный яркими эмоциями, искренностью и теплотой. Ваша музыка завоевала сердца миллионов людей", – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на официальном сайте правительства.

 



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