Соловьев объяснил различие подходов РФ и Израиля к наказанию душегубов

19.02.2020, 12:05, Новости дня

«Меня всегда удивляет, как нацистским преступникам удается прятаться в странах, которые рассуждают о правах человека и учат нас жизни. Как все эти душегубы там оказались?», – сообщил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя просьбу бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера не депортировать его из Канады в Россию.

«Российская Федерация ведет себя в рамках закона, – сказала Владимир Соловьев. – Мы же не можем, действовать как государство Израиль, которое в определенный момент времени поступало не в соответствии с международным правом. Например, когда после страшной трагедии во время Мюнхенской олимпиады главе израильской разведки «Моссад» Цви Замиру были сказаны премьер-министром Голдой Меир знаменитые слова: «посылай мальчиков». И мы все знаем, что вслед за этим произошло. Я не хочу говорить, кто тогда был прав, а кто не прав, но мы действуем по-другому».

«Россия, наверное, последняя страна в мире, которая пытается действовать в правовом поле. Если посмотреть, как действуют те же США, то мы увидим, что они сначала меняют правовое поле, выпуская свои внутренние законы, а потом действуют в соответствии с этим законами в любой точке мира», – продолжил собеседник. «Например, вряд ли с позиции международного права можно оправдать убийство Касема Сулеймани. И заметьте: мир на это даже не обратил внимания», – почеркнул Соловьев.

«Но когда речь заходит о нацистских преступниках, меня всегда удивляет, как же эти душегубы и кровопийцы долго живут. Не меньше меня удивляет и то, как им удается прятаться в странах, которые с придыханием рассуждают о правах человека и учат нас жизни. Как все эти нацистские преступники там оказались? Что, не знали, кого приютили?», – риторический спросил телеведущий.

Как ранее сообщила представитель комиссии по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анна Пейп, Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его.

По словам Пейп, канадское пограничное агентство передало дело Оберлендера в иммиграционный отдел IRB.

«Однако слушания о рассмотрении по существу еще не назначены», – передает РИА «Новости» слова Пейп. В данный момент иммиграционная служба ожидает от адвоката Оберлендера дополнительные документы, которые необходимо подать не позднее 28 февраля.

Напомним, во вторник Канада приняла решение депортировать экс-члена зондеркоманды Оберлендера в Россию.