Хакеры за год списали с карт россиян 5,7 млрд рублей

19.02.2020, 12:05, Новости дня

За 2019 год хакерам удалось списать со счетов россиян 5,7 млрд рублей, со счетов юрлиц списали 701 млн рублей, сообщил Банк России.

«Объем всех операций, совершенных без согласия клиентов (физлиц) с использованием электронных средств платежа, в 2019 году составил 5723,5 млн рублей. Количество таких операций – 571 тыс. 957 единица. В 2019 году юридические лица сообщили в банки о 4609 операциях без согласия клиента на общую сумму 701 млн рублей», – сообщил ЦБ, передает РИА «Новости».

В среднем за одну операцию по счетам физлиц снимали по 10 тыс. рублей, по счетам юрлиц – 152 тыс. рублей, говорится в сообщении.

В 69% случаев мошенники получали деньги с помощью методов социальной инженерии. Банки возместили клиентам 935 млн рублей, что составило всего 15%.

В случае юрлиц число таких операций составило 16%, 65 млн рублей (10%) компенсировали или вернули пострадавшим организациям.

Всего операции по переводу денег составили 71,03 трлн рублей, операции с использованием платежных карт в Сети и банкоматах – 63,7 трлн рублей, операции в системе дистанционного банковского обслуживания – 7,3 трлн рублей.

Вместе с тем сократилось число хищений у российских банков, отметили в Центре мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.

«Хищений, произошедших в результате компьютерных атак или несанкционированного доступа к автоматизированным банковским системам (информации о банковских счетах), было зафиксировано в 15 раз меньше – 58 инцидентов, при этом объем хищений составил 23,2 миллиона рублей», – сообщили в ФинЦЕРТ.

За 2019 год было произведено 15 компьютерных атак и два случая несанкционированного доступа к ПО банкоматов, в результате чего мошенники сняли 32,2 млн и 0,9 млн рублей соответственно.

Большая часть краж денег у россиян происходила при покупках в интернете, ущерб составил почти 3 млрд рублей, уточнили в ЦБ.

«Больше всего операций без согласия клиентов – физических лиц пришлось на операции по оплате товаров и услуг в интернете (CNP-транзакции). Клиенты банков сообщили в прошедшем году о 371,1 тыс. таких транзакций, две трети из которых (243,3 тыс. транзакций) – результат применения к ним методов социальной инженерии», – отметил регулятор.

Сотрудники российских банков помогли хакерам в 2019 году украсть 24,5 млн рублей, добавили в ЦБ.

«Несанкционированный доступ работников или иных лиц, обладающих полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры и автоматизированным банковским системам или информации о банковских счетах, стал причиной 877 инцидентов, связанных с переводом денежных средств оператора или его клиентов без их согласия. Объем ущерба в результате таких хищений составил порядка 24,5 млн рублей», – объяснили в ЦБ.

В 2019 году Центробанк сообщил о новом способе мошенничества с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.