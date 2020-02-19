Fiat 500e проходит тестовые испытания на дорогах Швеции

19.02.2020, 12:04, Разное

Обновлённый Fiat 500e от итальянского производителя недавно был замечен на дорогах Швеции на тестовых испытаниях. Ожидается, что новинка дебютирует в рамках Женевского автосалона, который пройдёт в марте текущего года.

Вышедший на тесты в Швеции обновлённый электромобиль Fiat 500e запечатлён «фотошпионами» и благодаря обнародованным изображениям можно частично оценить экстерьер грядущей новинки. В нём есть некоторые отличия, в сравнении с ранее представленной версией. В частности, это касается иного переднего бампера, радиаторной решётки, головной оптики и более «плавной» линии кузова модели.

На текущий момент известно, что переднеприводный Fiat 500e оснащается современным электромотором, работающим в паре с трансмиссией-автоматом. Запас хода на заряде батареи — до 160 км. В отделке салона использовались качественные материалы, предусмотрена новая мультимедиа и ряд опций. Стоимость Fiat 500e производителем пока не разглашается.