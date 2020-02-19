Сын Елены Яковлевой Денис Шальных показал свое лицо без татуировок

19.02.2020, 12:04, Разное

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных показал свое лицо без татуировок. Он выложил в Instagram соответствующую фотографию с комментарием.
Тело Дениса Шальных покрыто множественными татуировками, лицо в том числе. Молодой человек согласился помочь студентам РГГУ и принял участие в эксперименте. Будущие телевизионные гении, проделав работу, показали, как может смотреться его лицо без узоров. На опубликованном снимке в социальной сети трудно узнать Шальных. Из брутального разрисованного мужчины он превратился в симпатичного парня.

Сам участник эксперимента доволен работой студентов. Часть лица пришлось загримировать, но в общем получилось неплохо. Денис Шальных отметил, что на его бледной физиономии не хватает лишь мешков под глазами, поблагодарил студентов за проделанную работу и приятное общение. Добавил, что надеется, он не будет выглядеть самым несчастным и токсичным на фоне других участников с «разрисованными физиономиями».



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