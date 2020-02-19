В России хотят запретить музыку и видео в транспорте

19.02.2020, 11:58, Разное

Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) выступила с инициативой запретить прослушивание музыки и просмотр видео в общественном транспорте без наушников. С такой идеей специалисты обратились к Министерству транспорта России, сообщает Ura.ru.

Опросы российских пассажиров свидетельствуют о том, что 94% граждан недовольны теми, кто пользуется своими гаджетами во всеуслышание. При этом 13% респондентов заявили о готовности применить силу в отношении нарушителей порядка. Исходя из этих данных, эксперты полагают, что запрет позволит предотвратить некоторое количество драк в транспорте. 



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