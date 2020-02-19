Экс-премьер Австралии раскрыл тайну исчезновения малайзийского Boeing

19.02.2020, 11:58, Новости дня

Бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт рассказал подробности о пропавшем в марте 2014 года малайзийском Boeing.

По словам Эббота, изначально руководство Малайзии считало, что пилот рейса MH370 совершил самоубийство, из-за чего погибли сотни человек.

«В моем понимании от самых высших уровней правительства Малайзии, они с самого начала думали, что это было самоубийство пилота», – передает РЕН ТВ слова Эбботта в эфире телеканала Sky News Australia.

При этом он не стал раскрывать имя источника. 

Ранее сообщалось, что пилот пропавшего малайзийского самолета был активным сторонником местного оппозиционного политика, который за несколько часов до инцидента был приговорен к тюремному сроку за содомию. Также стало известно, что перед катастрофой пассажиров МН370 оставили без кислорода.

Напомним, в марте 2014 года следующий из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту Boeing 777 резко спикировал в океан после снижения высоты до 1,5 тыс. метров (чтобы пропасть с радаров).



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