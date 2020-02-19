19.02.2020, 11:57, Новости дня

В принадлежащем ФСБ таинственном особняке в московском районе Хамовники зарегистрированы фирмы, которые занимаются обналичиванием денег. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Четырехэтажный огороженный особняк без вывесок стоит в Олсуфьевском переулке, д. 1 стр. 2. Все его окна закрыты плотными шторами, а участок перед тротуаром с двух сторон просматривается камерами видеонаблюдения. Однако поздними вечерами через жалюзи иногда пробивается свет, а в переулке паркуются черные Toyota Land Cruiser с номерами серий АМР и ЕКХ.

Согласно постановлению арбитражного апелляционного суда от 2016 года о налоговой проверке, это здание как минимум до конца 2016 года принадлежало ФГКУ «войсковая часть 55002» — управлению материально-технического обеспечения ФСБ.

В 1980-х годах здание передали спецназу «Альфа». Какая служба располагается там сейчас, неизвестно.

Управление материально-технического обеспечения ФСБ известно странными закупками, а среди видов его экономической деятельности заявлены, в частности, «Деятельность в области демонстрации кинофильмов», «Производство деревянной тары» и «Организация похорон и представление связанных с ними услуг». В 2017 года Reuters выяснило, что интересы в/ч 55002 представляла в судах компания Kamerton Consulting Натальи Весельницкой, оказавшейся в центре скандала о вмешательстве России в американские выборы.

Судя по данным «Контур.Фокус», с 2011 года в особняке зарегистрировали 12 коммерческих компаний. У большинства из них основным видом деятельности указана оптовая торговля. На их учредителей и генеральных директоров зарегистрированы еще «десятки подобных» организаций, оформленных на адреса массовой регистрации.

Как выяснило «Радио Свобода», девять компаний в последние три года исключены из государственного реестра в связи с отсутствием экономической деятельности, еще одна готовится к исключению, две оставшиеся формально продолжают существовать.

Практически на каждую фирму были оформлены исполнительные производства по взысканию налогов и сборов, и все они были «возвращены взыскателю, так как невозможно разыскать должника или его имущество».

Одна из таких фирм — действующее ООО «Гелус», с которого приставы четыре года пытаются взыскать около 30 млн рублей. По данным издания, в 2012 году «Гелиус» и еще несколько московских фирм заключили договоры с ООО «ВИП», которое строило электроподстанцию во Владимире. «Гелиус» должен был поставить на стройплощадку технику и бетон, а также выполнить некоторые работы. Все услуги якобы были оказаны. Документы были подписаны Романом Черновым и Константином Чернышевым, которые сейчас значатся учредителем и гендиректором «Гелиуса» соответственно. Однако в ходе допроса Чернов заявил, что в действительности не имел никакого отношения к фирме, ничего не подписывал и денег не получал, с Чернышевым не знаком. По словам Чернова, он за вознаграждение зарегистрировал на свое имя около 15 организаций.

Такие же показания дал и Чернышев. Проверка показала, что у «Гелиуса» не было строительной техники, а бетон на владимирскую стройку поставляли местные предприятия. Таким образом, «Гелиус» получила несколько млн рублей на основе фиктивных договоров об оказании фиктивных услуг. Реальные работы и поставки производились, скорее всего, за наличные деньги, что является классической схемой «обналички».

В судебном постановлении отмечается, что собственник особняка в Олсуфьевском переулке, ФГКУ «Войсковая часть 55002», не сдавал помещения в аренду и субаренду в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года. Однако очевидно, что регистрация фирм в принадлежащем спецслужбе здании не могла обойтись без участия кого-то из сотрудников ФСБ, заключает «Радио Свобода».

Спецподразделение «Альфа» ранее уже упоминалось в связи с делами об обналичивании средств. Прошлым летом «Проект» и The Bell опубликовали расследование о том, как сотрудники управления «К» ФСБ при содействии Службы собственной безопасности и бойцов спецназа «Альфа» и «Вымпел» получали незаконный доход от «крышевания» банков.