Фреймут рассказала, как нужно носить очки

19.02.2020, 11:54, Новости дня
Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала в Instagram, как правильно носить очки.
«Как носить очки? Если не на носу, то только в футляре или чехле», – написала она и отметила пост хештегом «этикет с Фреймут».
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Як носити окуляри? Якщо не на носі, то лише у футлярі або чохлі. #етикетзфреймут
Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.
Она вела шоу «Подъем», «Ревизор», «Оля» на «Новом канале», «Голос країни», «Інспектор Фреймут» на «1+1», «Роман с Ольгой» на «Интере».
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