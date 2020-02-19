Пидручный пропустит индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону из-за проблем со спиной

19.02.2020, 11:54, Новости дня

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхолце, пишет Biathlon.com.ua.

Украину на индивидуальной гонке представят Сергей Семенов – восьмой стартовый номер, Артем Прима – 17-й, Руслан Ткаленко – 65-й и Антон Дудченко – 90-й.

16 февраля главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра в комментарии Biathlon.com.ua сказал, что у Пидручного проблемы со спиной.

«Дима очень нужен команде в двух эстафетах, поэтому он точно пропустит индивидуальную гонку», – сказал Санитра.

Индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону пройдет 19 февраля, начало – в 15.15.

Расписание всех гонок мирового первенства можно посмотреть тут.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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