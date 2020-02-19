Возле Офиса президента в Киеве проходит четыре акции протеста. Трансляция

19.02.2020, 11:54, Новости дня

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Видео: Європейська Солідарність / Facebook

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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