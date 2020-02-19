СМИ: Генпрокурор Барр рассматривает возможность ухода в отставку

19.02.2020, 11:52, Новости дня

Генеральный прокурор США Уильям Барр сообщил людям из его окружения, что он рассматривает возможность ухода со своего поста, поскольку президент Дональд Трамп не прислушался к его просьбе прекратить публиковать твиты, касающиеся дел, рассматриваемых министерством юстиции.

Об этом сообщил Associated Press сотрудник администрации.

Об этом стало известно через несколько дней после того, как Барр публично подверг критике президента, заявив в телевизионном интервью, что твиты Трампа о делах и сотрудниках министерства юстиции делают выполнение им своей работы «невозможным».

На следующий день Трамп проигнорировал просьбу Барра, заявив, что у него есть «юридическое право» вмешиваться в уголовные дела, игнорируя традиционную независимость министерства юстиции.

Упомянутый сотрудник администрации потребовал анонимности.

Пока неясно, насколько серьезно Барр рассматривает возможность отставки, или вместо этого он попытается убедить Трампа отказаться от своих твитов о минюсте.

Пресс-секретарь Барра вечером во вторник заявила, что генеральный прокурор «не планирует уходить в отставку».