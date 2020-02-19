Обозреватель USA Today — Сандерс — мечтательный глупец, но он лучше Трампа

19.02.2020, 11:47, Новости дня

Хвалебные высказывания кандидата в президенты США Берни Сандерса об СССР смешны, поскольку его просто одурачили, уверен автор USA Today Том Николс. Сандерсу показывали только то, что нужно было видеть, а в действительности всё было намного хуже. Однако Николс всё-таки будет голосовать за Сандерса на президентских выборах, поскольку «мечтательный глупец» намного лучше Дональда Трампа и его мафиозного государства.


Reuters

Кандидат в президенты США Берни Сандерс посещал СССР — и ему там очень понравилось. Однако, как пишет автор USA Today Том Николс, его одурачили, как одурачили очень многих доверчивых людей с Запада, которые посещали Советский Союз и принимали за чистую монету всё, что им показывали.

«Сандерса поразила открытая «самокритика» принимавшей его советской стороны, потому что эти люди признали, что СССР лет на 10—15 отстал от Америки в области медицинской техники и технологий. В действительности же это был наглядный пример того, насколько изощрённо Советы ведут свою хитрую игру, формируя общественное мнение», — пишет Николс.

Он рассказывает читателям, что сам неоднократно бывал в СССР и видел то, чего не должен был видеть заграничный гость. Он обходными путями попал в советскую больницу, надев белый халат, и увиденная там картина оказалась очень мрачной: пациенты сливали гной из ран в открытые ёмкости, послеоперационные инфекции были страшнее самих недугов, грязное постельное бельё. Американский врач, сопровождавший Николса признался ему, что медицина в США была такой в 1890 году.

И это только один пример того, как Сандерс ошибается по поводу СССР. Однако, пишет автор материала, на президентских выборах ему придётся голосовать за Сандерса. 

«Если демократы загонят меня в угол, я отдам свой голос за Сандерса, потому что предпочитаю этого дурака и его мечтательные представления о Советском Союзе Дональду Трампу и тому мафиозному государству, которое он деятельно создаёт в Америке. Если Сандерс каким-то чудом победит, он станет неэффективным президентом, за которого нам будет неловко. Но если это поможет избавиться от диктатора в Белом доме — что ж, так тому и быть», — заключает автор материала.



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