Британия призвала Россию прекратить отправлять гумконвои в Донбасс

19.02.2020, 11:44, Новости дня

Лондон призывает Москву прекратить практику отправления «неожиданных гуманитарных конвоев» в Донбасс, сообщила постпред Британии при ООН Карен Пирс.

В Лондоне считают, что Москва должна сосредоточиться «на содействии в безопасной доставки международной помощи, основанной на согласованном международном механизме, как предусмотрено Минскими соглашениями», передает «Интерфакс». 

Кроме того, Пирс отметила, что Великобритания поддерживает Минские соглашения и приветствует обязательства украинского лидера Владимира Зеленского по завершению конфликта в стране дипломатическим путем.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина хочет прекратить конфликт в Донбассе, но это не может сопровождаться «потерей территорий или суверенитета» для страны.

Напомним, во вторник в народной милиции ЛНР заявили, что ВС Украины предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. Позднее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО из-за «провокации на линии соприкосновения» в Донбассе.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта. 



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