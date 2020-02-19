За день двое полицейских найдены мертвыми в Красноярском крае

19.02.2020, 11:44, Новости дня

Двое сотрудников полиции из разных районов Красноярского края найдены мертвыми, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В ведомстве сообщили, что по данному факту проводится проверка, передает РИА «Новости».

По некоторым данным, полицейские якобы могли покончить с собой.

Один из погибших работал психологом межрайонного отдела МВД, он должен был контролировать состояние личного состава, передает «Комсомольская правда».

Тем временем бывший полицейский, ставший частным детективом, рассказал, что проблемы сотрудников УМВД Красноярского края схожи с теми, что преодолевают их коллеги в остальной РФ – это якобы «сокращение штата после реорганизации, плохое обеспечение сотрудников, безответственность руководящего состава», передает «Ридус».

Так, например, присутствует «огромная нехватка штата» – в 2000 году на один район были 50 следователей, а теперь эта цифра составляет около 12-15 человек.

Детектив добавил, что полицейские сетуют и на обилие согласований, необходимых для проведения оперативно-разыскного мероприятия. Например, «чтобы сделать те же самые биллинги (засечь местоположение телефона подозреваемого), нужно пройти уйму согласований и подписей».



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