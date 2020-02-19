Корольчук: Готовясь к отопительному сезону, в хранилища закачали много газа. И «Нафтогаз» стимулировал теплокоммунэнерго сжигать его побольше

19.02.2020, 11:42, Новости дня

При подготовке к отопительному сезону в газовые хранилища Украины закачали много газа, поэтому «Нафтогаз» стимулирует теплокоммунэнерго сжигать его как можно больше, сказал в комментарии изданию «ГОРДОН» член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Правительство ввело понижающий коэффициент на тариф на отопление. Однако не могу сказать, что я увидел существенное снижение. Упреки людей понятны. У нас такая теплая зима, а суммы в платежках не сильно изменились, кто-то получил даже большие суммы. Надо смотреть конкретные примеры, что за квартира, что за дом, к какой котельной, к какой ТЭЦ он подключен. Надо разбираться, почему в платежках большие суммы за отопление. Это может быть банальная ошибка, тогда надо идти в ЖЕК, разбираться и в следующем месяце сделают перерасчет. Но платежки вряд ли существенно уменьшатся в отопительный период. Это не потому, что такие плохие теплокоммунэнерго или власти, а таков производственный процесс, который предполагает сожжение газа для выработки тепла и передачи его по теплосетям», – отметил Корольчук.

По его словам, если подавать теплоноситель меньшей температуры, повысится вероятность аварий на сетях.

«Если у вас есть регулирование теплоносителя и теплосчетчик, вы можете регулировать потребление отопления. Но во многих квартирах такой возможности нет. И потребители платят среднюю цену. Действительно у некоторых людей в квартирах и офисах было жарко. Особенно там, где не было возможности самостоятельно регулировать температуру. Но еще потому было жарко, что теплокоммунэнерго оказались перед сложным выбором. Если подавать теплоноситель меньшей температуры, сети будут быстрее изнашиваться, будет выше вероятность аварий. Ведь чем меньше температура теплоносителя, тем больше выделяется углекислого газа, а он разъедает трубы. Поэтому приходится поддерживать высокой температуру теплоносителя. А в итоге люди получили платежки, как холодной зимой», – заявил собеседник.

Он подчеркнул, что Кабмин принял решение привязаться к нидерландскому хабу TFF.

«Знаю, что последние годы «Нафтогаз» давил на теплокоммунэнерго, чтобы они экономили газ. В этом году ситуация изменилась. «Нафтогаз» стимулировал сжигать больше газа. Дело в том, что в хранилища закачали много газа, когда готовились к отопительному сезону. А тут оказалось – теплая зима. Это совпало с еще одним моментом: правительство решило привязаться к нидерландскому хабу TFF. И если цена падает, а в хранилищах дорогой газ, его надо скорее использовать. Поэтому они просто жарили так, как будто на улице холодно. Но подчеркну, более важно то, что они и не могли особенно уменьшить температуру теплоносителя. У нас и так изношены теплосети, если подвергать их дополнительному риску, вырастет количество аварий и отключений. Вспомните ситуацию с аварией возле Ocean Plaza в Киеве. А там были не самые старые сети 1980-х годов», – резюмировал Корольчук.

24 декабря 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты.

В Кабмине Украины 29 января 2020 года сообщали, что 143 предприятия в 21 области и городе Киеве снизили цифры в декабрьских платежках за тепло. Гончарук заявлял, что снижение – «не одноразовая акция».

14 февраля глава Кабмина отметил, что в этом месяце размер платежек за отопление уменьшится.