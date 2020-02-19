В Москве зафиксировали самую теплую февральскую погоду в истории

19.02.2020, 11:37, Разное

Синоптики зафиксировали в Москве самую теплую ночную температуру воздуха в феврале за всю историю наблюдений за погодой. В полночь 19 февраля столбики термометров достигли отметки +4,3, сообщает RT.

Предыдущий рекорд был установлен в 1925 году. Тогда воздух прогрелся до +3,7. Метеорологи прогнозируют, что аномально высокая температура продержится в столице минимум неделю.

Ранее стало известно, что текущая зима установила рекорд и в Санкт-Петербурге. Ночью потеплело до +4,6: так сильно воздух в городе не прогревался последние 17 лет.



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