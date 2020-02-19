Мошенники попытались нажиться на «президентских» выплатах ко Дню Победы

19.02.2020, 11:31, Новости дня

В Белгороде задержали двоих подозреваемых в обмане ветеранов труда и участников Великой Отечественной войны, которые под видом обещанных президентом ко Дню Победы выплат забирали деньги у пожилых людей, заявил официальный представитель МВД Ирина Волк.

 

Предполагаемых злоумышленников помогла вывести на чистую воду сотрудница Сбербанка — она услышала, с какой целью 88-летняя женщина снимает деньги со счета, и вызвала стражей порядка. А снять сначала 12, а потом 35 тысяч пенсионерку убедили двое мужчин — под видом соцработников они обещали ей медпомощь на дому и компенсацию всех трат сразу после 9 мая, когда женщина должна была получить выплату в размере 75 тысяч рублей.

Спустя пару часов подозреваемых, которые попытались скрыться, задержали. Сами они утверждали, что прибыли в Белгород на прогулку, но в их машине во время досмотра обнаружили готовые к продаже медицинские приборы и тетради с записями — когда и где были реализованы товары.

По статье "Мошенничество" им грозит вплоть до пяти лет лишения свободы.



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