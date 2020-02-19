Это не йогурт: врачи назвали причину смерти двухлетней девочки из Новосибирска

19.02.2020, 11:30, Новости дня

Причину смерти двухлетней девочки в Новосибирске установила судебно-медицинская экспертиза. Ребенок был доставлен в Детскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Новосибирске после того, как съел йогурт. Здесь у нее обнаружили превышение сахара в крови. Ребенок был отправлен в другую детскую больницу с диагнозом "сахарный диабет", где девочка 20 января 2020 года скончалась.

Родители девочки пожаловались на действия медиков в Следственный комитет. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил проконтролировать ход расследования уголовного дела о смерти ребенка. Дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, напоминает сайт "Вести. Новосибирск".

Проведенная экспертиза установила, что у ребенка была редкая врожденная аномалия развития кишечника. У ребенка оказалась редкая врожденная аномалия развития кишечника, которая привела к завороту толстой и тонкой кишки (перекрут кишечника вследствие врожденной мальротации), процитировали заключение экспертов в Следственном комитете по Новосибирской области. Повышенный уровень сахара в крови симптомом кишечной непроходимости не является, это и создало непростую клиническую ситуацию, отметили в областном Минздраве.

Медики отметили, что мальротация вызывает кишечную непроходимость, которая обычно развивается в первые дни жизни ребенка. Она сопровождается частой рвотой и проявляется ярко выраженным болевым синдромом.

"Случаи, когда такая патология никак себя не проявляет в течение нескольких лет, чрезвычайно редки", — подчеркнул главный детский хирург Новосибирской области Алексей Грамзин.

Мальротация или незавершенный поворот кишечника – врожденный дефект. Он закладывается на ранних сроках внутриутробного развития. Кишечный тракт ребенка поворачивается и фиксируется не так, как это должно быть при нормальном развитии.

По заключению судмедэкспертов, у девочки была одна из наиболее редких форм данного синдрома.

В конце января в Новосибирске произошло несколько смертей детей, которые потребовали тщательного разбирательства.



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