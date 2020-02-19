Корейскую туристку ограбили в подъезде дома во Владивостоке

19.02.2020, 11:30, Новости дня

Полиция Владивостока задержала подозреваемого в ограблении корейской туристки. Об этом сообщают "Вести:Приморье".

Гражданка республики Корея обратилась с заявлением в дежурную часть Первомайского района. Женщина рассказала, что в подъезде одного из домов, расположенного улице Фастовская, на нее совершил нападение неизвестный мужчина. Преступник похитил конверт, в котором находилось семь тысяч рублей.

Вскоре была установлена личность грабителя. Им оказался 34-летний рецидивист — житель Владивостока. Преступник был задержан за рулем автомобиля сотрудниками ГИБДД, после чего доставлен в отделение полиции. Мужчина признал свою вину, а также сознался в том, что совершил еще одно аналогичное преступление.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, рассказали в пресс-службе УМВД по Владивостоку.

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ГТРК "Владивосток"