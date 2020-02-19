В Москве скончался автор памятника на Поклонной горе

19.02.2020, 11:30, Новости дня

В Москве на 86-м году жизни скончался вице-президент Российской академии художеств (РАХ), скульптор Анатолий Бичуков.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе РАХ, дата похорон и время прощания будут определены позднее.

Анатолий Бичуков родился в Донецке в 1934 году, окончил МГАХИ имени Сурикова. В 1967 году стал членом Союза художников СССР. Являлся ректором института имени Сурикова. С 2001 года занимал пост вице-президента Российской академии художеств.

Самые известные работы мастера находятся в Москве — это композиция "Защитникам земли российской" на Поклонной горе, памятник Сергею Есенину на Тверском бульваре, монумент Трубной площади. Также скульптор участвовал в воссоздании убранства храма Христа Спасителя и в оформлении скульптурами Большого Кремлевского дворца. Всего Анатолий Бичуков создал более 50 памятников, мемориальных досок и монументальных скульптурных композиций.