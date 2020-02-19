Посол РФ в Польше назвал обострение отношений с Варшавой наихудшим со времен ВОВ

19.02.2020, 11:30, Разное

Посол РФ Сергей Андреев в Польше сообщил, что текущая напряженность в отношениях стран является самой сильной с периода ВОВ. Во время общения с журналистами он добавил, что Москва и Варшава испытывают кризис в отношениях после 2014-го.
«Именно после того периода, когда ситуация резко изменилась, а историческое мифотворчество оппонентов начало переходить мыслимые границы. В РФ приняли решение говорить о вещах открыто и называть своими именами», – отмечает Андреев.

Посол РФ сообщает, что ситуация имеет отношение к попытке Польши «переиграть историю» для понижения роли СССР. Соответствующие меры нацелены на ослабление российских позиций на международной арене. Андреев отмечает, что до 2014-го страны старались поддерживать «приличные отношения».

В данный период стороны вели поиск компромиссов в отношении исторических событий, а также избегали полемики, невзирая на существующие разногласия, пишет ПолитЭксперт.



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