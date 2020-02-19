Бритни Спирс доставлена в госпиталь с переломом ноги

19.02.2020, 11:30, Новости дня

38-летняя американская певица Бритни Спирс вечером 18 февраля была госпитализирована в клинику. Медики диагностировали у нее перелом плюсневой кости левой ноги. Об этом на своей странице в Instagram сообщил ее бойфренд – 25-летний тренер из Ирана Сэм Асгари. 

«Моя львица сломала плюсневую кость во время танца», – написал Асгари, добавив, что со Спирс все в порядке. 

Он также разрисовал гипсовую повязку на левой ноге певицы, написав на ней «Stronger» – песню с таким названием Спирс презентовала в 2009 году. 

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When you break something it tends to heal stronger specially when you’re my Girl * my lioness broke her metatarsal bone on her foot doing what she loves which is dancing * Wishing her the best recovery so she can jump, run, and dance her butt off * #stronger

A post shared by Sam Asghari (@samasghari) on Feb 18, 2020 at 10:46am PST

Бритни Спирс родилась в 1981 годe в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал её всемирно известной.

В 2004 году Спирс вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. В браке певица родила двоих сыновей – Шона и Джейдена. 

В 2006 году артистка подала на развод, а ее супруг обратился в суд со встречным иском, требуя оформить на себя опеку над сыновьями. После развода суд обязал Спирс ежемесячно выплачивать бывшему мужу алименты в размере $20 тыс. Позже сумма алиментов была увеличена до $35 тыс. 

С Сэмом Асгари певица познакомились в 2017 году во время съемок клипа Slumber Party. Пара живет вместе третий год. 

Перелом плюсневой кости стопы диагностируется после рентгеновского исследования. В большинстве случаев пациентам накладывают на место перелома гипс и рекомендуют длительное обездвиживание. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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