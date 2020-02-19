В американском штате Юта хотят декриминализировать многоженство

19.02.2020, 11:30, Новости дня

Сенат американского штата Юта 18 февраля единогласно проголосовал за эффективную декриминализацию многоженства по обоюдному согласию, снизив наказание за подобную практику. Об этом сообщает Reuters.

Законопроект теперь направлен в Палату представителей Юты, где он, как пишет агентство, может столкнуться с большим сопротивлением.

Reuters отмечает, что согласно действующему законодательству, многоженство классифицируется как тяжкое преступление третьей степени, наказуемое тюремным заключением на срок до пяти лет.

Если законопроект Сената станет законом, наказания за многоженство будут ограничены штрафами до $750 и общественными работами.

Тем не менее, мошенническое двоеженство, когда человек получает разрешение на вступление в брак с более чем одним супругом без их ведома или стремится жениться на несовершеннолетнем без его согласия, останется уголовным преступлением.

Как отмечает агентство, в Юте проживает много представителей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней или мормонов, отличительной чертой которых ранее было многоженство. Но в 1890 церковь отреклась от этой практики.