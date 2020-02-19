Эксперты: В России взять ипотеку выгоднее, чем копить средства на приобретение жилья

19.02.2020, 11:30, Разное

Эксперты интернет-портала Domofond провели собственное исследование, целью которого было выяснить, как выгоднее приобретать жильё жителям России. В итоге оказалось, что проще взять ипотеку, чем копить средства на приобретение двухкомнатной квартиры, но в этом случае приходится переплачивать в зависимости от региона в среднем около 350 тысяч рублей.
Специалисты брали за основу ситуацию, в которой есть два работающих человека со средним уровнем зарплаты в определённом регионе. Для оплаты ипотеки с 20-процетным первоначальным взносом и 6% ставки семья оставляет половину совокупного ежемесячного дохода. Та же сумма уходит на накопления на собственное жильё, но при этом в неё входит и текущая аренда квартиры или дома. Таким образом удалось высчитать, что ипотека в среднем по РФ «погасится» за 5,3 года, а копить средства придётся 9 лет и 4 месяца.

Говоря отдельно о регионах, наиболее выгодным вариант с ипотекой называют в Крыму, где за двухкомнатную квартиру придётся переплатить около 1,2 млн рублей. В этом случае преимущество в сравнении с накоплением составляет более 25 лет. Далее следует Чеченская Республика, где граждане становятся собственниками жилья по ипотеке на 13,8 лет раньше. Третью строку занимает Москва. В столице «выигрыш» в сравнении с накоплением и арендой составляет почти 13 лет, а вот в Магаданской области преимущество составило всего 9 месяцев при переплате почти в 108 тысяч рублей.



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