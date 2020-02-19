В США арестовали завербованного Россией гражданина Мексики

19.02.2020, 11:30, Новости дня

Американские власти в Майами арестовали гражданина Мексики, который, по их словам, был завербован представителем российских властей с целью найти машину «источника в правительстве США» и установить ее номер, сообщило министерство юстиции США.

Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес, проживающий в Сингапуре, был арестован в воскресенье после приезда в международный аэропорт Майами, откуда он собирался вылететь в Мексику вместе со своей женой, сообщил минюст.

Представитель российских властей завербовал Фуэнтеса в прошлом году, и на встрече в России ранее в этом месяце передал ему описание машины американского правительственного источника, поручив ему отыскать ее и установить ее номер, сообщило ведомство.

В сообщении не указываются подробности об источнике.

В пятницу пара подъехала к дому, где живет источник, и жена Фуэнтеса сфотографировала номерной знак машины, сообщило министерство юстиции.

Фотография номерного знака была найдена в ее телефоне, когда агенты Таможенно-пограничной службы проверили телефоны пары в аэропорту, сообщило министерство юстиции.

«Фуэнтес признался сотрудникам правоохранительных органов, что он действовал по указанию чиновника российского правительства, когда проводил эту операцию», – говорится в заявлении минюста.

Российское посольство в Вашингтоне пока не отреагировало на просьбу о комментарии.

Фуэнтэс был арестован по обвинению в том, что он «действовал на территории США в интересах иностранного правительства (России) без уведомления генерального прокурора и в заговоре с этой же целью».

Он должен явиться на слушания по делу о его задержании в пятницу, а судебное заседание по предъявлению ему обвинений назначено на 3 марта. Оба заседания пройдут в магистратском суде в Майами.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Прокуратура заставила жительницу Омска лечить собственную дочь

12.12 / Израильский дипломат назвал туманным будущее Нетаньяху

15.12 / В Кремле заявили, что Зеленский хочет решить конфликт на Донбассе

30.12 / Автоновости: Новый Kia Sorento получит интерьер от «Оптимы»

03.02 / В столкновениях с армией САР в Идлибе погибли четверо турецких военных

17.12 / Новый кроссовер Lifan X70 вернётся в Россию в 2020 году

28.01 / СМИ узнали о скорой отставке главы Чувашии после серии скандалов

10.12 / Маркарова озвучила позицию Украины на слушаниях в Великобритании по делу о «долге Януковича»

15.02 / Лавров обвинил международное сообщество в “культивировании фантома российской угрозы”

03.02 / B разгар модернизации «Леопардов» бундесвер останется почти без танков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика