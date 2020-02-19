В США арестовали завербованного Россией гражданина Мексики

19.02.2020, 11:30, Новости дня
Американские власти в Майами арестовали гражданина Мексики, который, по их словам, был завербован представителем российских властей с целью найти машину «источника в правительстве США» и установить ее номер, сообщило министерство юстиции США.
Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес, проживающий в Сингапуре, был арестован в воскресенье после приезда в международный аэропорт Майами, откуда он собирался вылететь в Мексику вместе со своей женой, сообщил минюст.
Представитель российских властей завербовал Фуэнтеса в прошлом году, и на встрече в России ранее в этом месяце передал ему описание машины американского правительственного источника, поручив ему отыскать ее и установить ее номер, сообщило ведомство.
В сообщении не указываются подробности об источнике.
В пятницу пара подъехала к дому, где живет источник, и жена Фуэнтеса сфотографировала номерной знак машины, сообщило министерство юстиции.
Фотография номерного знака была найдена в ее телефоне, когда агенты Таможенно-пограничной службы проверили телефоны пары в аэропорту, сообщило министерство юстиции.
«Фуэнтес признался сотрудникам правоохранительных органов, что он действовал по указанию чиновника российского правительства, когда проводил эту операцию», – говорится в заявлении минюста.
Российское посольство в Вашингтоне пока не отреагировало на просьбу о комментарии.
Фуэнтэс был арестован по обвинению в том, что он «действовал на территории США в интересах иностранного правительства (России) без уведомления генерального прокурора и в заговоре с этой же целью».
Он должен явиться на слушания по делу о его задержании в пятницу, а судебное заседание по предъявлению ему обвинений назначено на 3 марта. Оба заседания пройдут в магистратском суде в Майами.
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