Делом о подготовке терактов в Керчи занялась спецгруппа следователей

19.02.2020, 11:26, Новости дня

Специальная следственная группа займется расследованием дела о подготовке терактов в образовательных учреждениях в Керчи двумя подростками, сообщили в крымском управлении СК России.

Делом займутся самые опытные следователи-криминалисты. Расследование начато крымским управлением ведомства, сообщается на сайте СК.

«С фигурантами уголовного дела проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление полной картины произошедшего, причин и обстоятельств, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних, изучается обстановка в семьях, круг общения подростков», – отметили в ведомстве.

Между тем глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал ввести жесткий контроль за контентом в интернете во избежание подобных случаев.

«Все это результат полного отсутствия каких-либо правил пользования интернетом, соцсетями и всем, что с этим связано. Сегодня – это движение без каких-либо правил, ответственности и моральных обязательств», – сказал РИА «Новости» Иоффе.

Он отметил, что государство самоустранилось от этой сферы, и те, кто занимается провокациями, пользуется этим.

Иоффе предостерег, если в ближайшее время не упорядочить все, можно «получить очень печальный результат».

В среду уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева прибыла в Керчь с рабочим визитом и начала проверку в отношении подростков, готовивших теракт.

«Проработаю моменты, состояли ли на учете, попадали ли в поле зрения. Это позволит понять, были ли где-то недоработки или это законспирированное движение», – сказала Клюева.

Напомним, Керчи задержали подростков, готовящих террористические акты в двух образовательных учреждениях. Позже ФСБ опубликовала видео задержания подростков.

По данным следствия, подростки успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела.