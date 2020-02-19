В Казахстане возбудили 90 уголовных дел в связи с беспорядками на юге страны

19.02.2020, 11:24, Новости дня

В Казахстане завели около 90 уголовных дел в рамках расследования событий в Кордайском районе Жамбылской области на юге страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замминистра внутренних дел Казахстана Марата Кожаева.

«На сегодняшний день сотни человек допрошены, проводятся процессуальные действия», — добавил Кожаев, подчеркнув, что уголовных дел очень будет еще больше, поскольку выясняются новые обстоятельства произошедшего.

Напомним, 7 февраля на юге Казахстана произошли массовые беспорядки, в которых погибли 11 человек, 185 получили различные травмы. В ходе беспорядков были повреждены десятки частных жилых домов, коммерческих объектов и автомобилей. С 8 февраля в регионе дейтвует режим чрезвычайной ситуации.

По данным Генпрокуратуры Казахстана, беспорядки начались из-за дорожного конфликта. Сотрудники дорожной полиции потребовали водителя автомобиля Honda предъявить документы, однако он это сделать отказался. Однако местные правозащитники заявляют, что причиной беспорядков стал давний конфликт на национальной почве.

Корреспондент Vlast.kz Данияр Молдабеков, побывавший на месте событий, рассказал The Insider подробности случившегося.