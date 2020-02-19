В США арестовали мексиканца по обвинению в незаконной работе на Россию

19.02.2020, 11:24, Новости дня

Мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса арестовали в Майами по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на Минюст США.

В министерстве юстиции полагают, что мужчину завербовали в прошлом году и что некий российский чиновник поручил ему арендовать недвижимость в Майами-Дейд на подставное имя. Он также запретил Фуэнтесу рассказывать об их встречах. В феврале 2020 года Фуэнтес якобы побывал в Москве и снова встречался с тем же российским чиновником. В Минюсте считают, что тот дал ему описание автомобиля некого чиновника из правительства США и поручил найти этот автомобиль. Информацию о его местоположении Фуэнтес должен был передать России в апреле или мае.

Когда мексиканец прибыл к месту жительства американского чиновника, то привлек внимание его охраны. Он не смог объяснить, к кому именно он приехал. В это же время супруга Фуэнтеса сделала фотографии номеров автомобиля чиновника.

Мексиканца задержали в аэропорту Майами, когда он пытался вылететь в Мехико. Фотографии с номерами автомобиля обнаружили в его телефоне, и он признался в том, что действовал по поручению российского лица.

Мужчине предъявили обвинения в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента. Обвинения в шпионаже в пользу иностранного государства ему не предъявляли. Фуэнтес предстанет перед судом 21 февраля.