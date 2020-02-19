Психолог назвала причину совершения глупых поступков в молодости

19.02.2020, 11:21, Разное

Психолог назвала причину совершения глупых поступков в молодости. Ирина Герчикова отмечает, что одной из причин можно назвать желание получить внимание и завоевать некий авторитет, но зачастую источником является «дурашливость».
Психолог сообщила, что в молодом возрасте дети не осознают опасности многих заболеваний и действий. Это касается не только незнакомых недугов, но даже широко известных проблем.

«Если говорим о подростках, а соответствующий возраст психологически завершается примерно в 25 лет, то в этом случае существует некоторая дурашливость, которая принципиально приемлема для соответствующего возраста», — отмечает психотерапевт, пишет Слово и Дело.



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