Недостаточное употребление воды «крадет» 2 часа сна

19.02.2020, 11:21, Разное

Недостаточное употребление воды в течение дня приводит к потере стабильности сна. Несоблюдение нормы употребления чистой жидкости в объёме 2 л «крадет» порядка 2 часов ночного отдыха.
Как отмечают исследователи из Миланского университета, были проведены 2 исследования, участниками которых стали 9,56 и 11,9 тысячи человек. Путём нескольких опытов специалисты пытались выявить связь сна и употребления жидкости. Исследователи использовали анализ мочи и проводили опрос участников исследования относительно их личной оценки качества своего сна. При свидетельстве плохой гидратации организма в анализах участники часто говорили о проблемах со сном.

В среднем длительность отдыха уменьшалась на 2 часа. Это имеет отношение к производству гормона вазопрессина, связанного с изменением суточного ритма. Ученые отмечают, что недосып является попыткой обезвоженного организма защитить себя. Вода обеспечивает хорошее пищеварение, что тоже имеет значение для качества сна.



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